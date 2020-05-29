İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

İsrail istihbarat servisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı.

Şeyh Sabri'nin ailesinden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek Şeyh Sabri'yi gözaltına aldığını belirtti.

Sabri'nin gözaltı kararını reddettiğini ifade eden söz konusu kişi, İsrail güçlerinin Şeyh'i herhangi bir gerekçe göstermeksizin zorla gözaltına aldığını aktardı.

Aynı kişi, Şeyh Sabri'nin İsrail güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürüldüğünü kaydetti.

İsrail makamları, ocak ayında eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'ye 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.