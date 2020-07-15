İsrail güçleri AA muhabirini elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde 3 saat alıkoydu

İsrail güçleri, Anadolu Ajansının Filistinli muhabiri Kays Ebu Semra'yı işgal altındaki Batı Şeria'da 3 saat boyunca elleri kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde alıkoydu.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Bel'in beldesinde habere giden Kays Ebu Semra, Halamish (Neve Tzuf) Yahudi yerleşim birimi çevresindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince durduruldu.

Kimlik kontrolü yapan askerler, hakkında soruşturma emri olduğunu belirterek alıkoydukları Ebu Semra'nın aracı, bilgisayarı ve telefonunda arama yaptı.

Elleri kelepçelenen ve gözleri kapatılan Ebu Semra, İsrail askerlerinin telefonla bağladığı bir istihbarat elemanı tarafından 3 saat boyunca sorguya çekildi.

Ebu Semra, sorgunun ardından serbest bırakıldı.