İsrail'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

04.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:14

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

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İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.