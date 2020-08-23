Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Ismaila Coulibaly oyuncu profili

Transfer sezonunda, her kulüp en iyi ve en başarılı futbolcuları kendi bünyesine katmak istiyor. Galatasaray transferi ile gündeme gelen Ismaila Coulibaly, kaç yaşında, nereli, mevki neresi, hangi takıma oynuyor?Ismaila Coulibaly hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

Süper Lig'in yeni sezonundan önce başlayan transfer sezonunun heyecan veren yeteneklerinden biri de Ismaila Coulibaly olarak gösterilmektedir.

ISMAILA COULIBALY KİMDİR? ISMAILA COULIBALY KAÇ YAŞINDA?

Tam ismi Ismaila Cheick Coulibaly olan futbolcu, 25 Ara 2000 doğumlu. Aslen Malilidir. 1,83 boyunda olan genç futbolcunun başarılı olduğu mevki orta saha ve merkez orta sahadır. Sol ayak ile daha başarılı olduğu biliniyor.

Ismaila Coulibaly'nin şu an oynadığı güncel kulüp ise Norveç'in Sarpsborg 08 FF takımıdır. Bu takıma katılma tarihi, 14 Oca 2019 olarak bilinmektedir. Sözleşmesinin bitiş tarihi ise 31.12.2022'dir.