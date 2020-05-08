İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti. Spor dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı gibi soruların yanıtları merak edildi.

08.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:11

Fenerbahçe Kulübü, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yaşanan gelişme sonrası sporseverler İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek'in mevkiisi ne? İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı gibi soruların cevaplarını araştırdı. Peki İsmail Yüksek kimdir?

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İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 26 Oca 1999 (21)

Doğum yeri:Bursa

Uyruk: Türkiye

Boy: 1,83 m

Mevki: Önlibero

İSMAİL YÜKSEK TRANSFER GEÇMİŞİ

18/19 - 28 Ağu 2018 /Yıldırım Bld - Gölcükspor

20/21 - 1 Ağu 2020 / Gölcükspor - Fenerbahçe SK

İSMAİL YÜKSEK PERFORMANSI

PERFORMANS BİLGİLERİ 19/20: 27 maç, 8 gol, 1 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS BİLGİLERİ 18/19: 23 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart