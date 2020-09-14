İsmail Kizek Pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerindeki etkisi anlattı

Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, pandemi sürecinin birçok alanda etkisi olduğu gibi moda üzerinde de etkileri olduğunu söyledi. Kizek, "Moda teknoloji ile çok daha sıkı etkileşime girecek. Modanın geleceği bu bağlamda şekillenecek" diyerek modayı enine oyuna değerlendirdi.

İNSANI KENDİNE GETİREN İLK YOL: MODA

Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek insanı etkileyen her şeyin doğrudan ya da dolaylı olarak modada kendine yer bulacağını belirterek, "Geçmiş bize göstermektedir ki moda; umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur"

TEKNOLOJİ İLE MODANIN ETKİLEŞİMİ

"Artık bir giysinin şık ya da kaliteli olmasının dışında farklı ihtiyaçları da karşılaması gerekecek" diyen Kizek günümüz teknolojisinin modayla büyük bir etkileşim içinde olduğunu ifade etti. Kizek, "Tişört sadece bir tişört olmayacak, aynı zamanda vücut ısımızı ölçerek ateşimizin olup olmadığını bize ve çevremizdekilere bildirecek. Moda teknoloji ile çok daha sıkı etkileşime girecek. Modanın geleceği bu bağlamda şekillenecek" dedi.

'YENİ NORMAL' DÖNEMİNDE MODA

Günümüzde görselliğin daha da önemli olduğu vurgulayan Kizek, "Maskelerin sadece koruma fonksiyonunu yerine getirmesi elbette kullanıcılar için yeterli değildir. Mevcut alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi ve yaşantılarımızı yeniden yorumladığımız ve 'yeni normal' olarak adlandırabileceğimiz bir dönem başlıyor" şeklinde konuştu.

UMUTSUZLUK ANINDA İLK BAŞVURDUKLARI YOL: MODA

Pandemi sürecinin diğer etkileri hakkında bilgi veren Kizek, "Maskeler koruma fonksiyonunun yanısıra görsel şölen haline gelmiş, dış giyim yerine ev kıyafetleri satışları artmış, kırmızı ruj satışlarının yerine kırmızı oje satışları patlamıştır. Bunun gibi modanın farklı alanlarına koronavirüsün etkilerini görmekteyiz" dedi. Öte yandan pandemi gibi umutsuz süreçlerde yine modaya sığınıldığından söz eden Kizek, "Moda; umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur" dedi.

"MODA, İNSANIN KENDİSİNE GELMESİNİ SAĞLAR"

Modanın ortaya çıktığı dönemin aynası olduğunu bildiren Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, bir giysiye, aksesuara, saç stiline ya da kozmetik ürününe bakarak kullanıldığı dönemin dinamiklerini anlamanın mümkün olduğunu belirtti. Kizek "Bu nedenledir ki moda sözsüz bir dil, bir ifade aracı olarak da anlamlandırılmaktadır. Her birey moda ürün tercihleri ile kendini anlatmaya, sergilemek istediği görünüme ulaşmaya çalışmaktadır. Bu sözsüz iletişimde bireysel zevkler ile birlikte, iletişimin gerçekleştiği anın değişkenleri de devreye girmektedir. Geçmiş bize göstermektedir ki moda; umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur. İnsan kendisini iyi hissetmek istediğinde ilk olarak giysilere, makyaja ya da saç stili değişikliğine başvurur" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde de aynı durumun yaşandığını Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek "Hepimiz kendimizi iyi hissetmek, hayatın devam ettiğini göstermek istiyoruz" dedi.