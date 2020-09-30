İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir? TYP kura sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP başvurularının bitmesi ile birlikte gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Batman, Kars, Çorum, Malatya, Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Düzce, Trabzon, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Osmaniye, Çankırı, Kars, Amasya, Manisa, Kilis, Hakkari gibi Türkiye'nin birçok ilinde başvuru yapıldı. Merakla beklenen TYP sonuçları açıklanmadı. Seçilen kişilerin Ekim ayında işe başlaması sebebiyle önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

TYP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.

Noter kurası yöntemi ile belirlenen adaylar T.C. kimlik numaraları ile başvuru sonuçlarını görebilirler.