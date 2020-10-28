  

Son dakika haberleri | İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak kamerada

28.10.2020 09:10 | Güncelleme: 28.10.2020 09:30

Son dakika haberleri: İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak kamerada Adana'da işitme engelli Cem İncesoy, sokak ortasında kimliği belirsiz saldırgan tarafından dövüldü, burnu kırıldı, kolu çatladı Ağabey Emin İncesoy: "Saldırganın yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" Anne Meryem İncesoy: "Oğlumu...

İşitme engelli adama cadde ortasında feci dayak kamerada

Adana'da işitme engelli Cem İncesoy, sokak ortasında kimliği belirsiz saldırgan tarafından dövüldü, burnu kırıldı, kolu çatladı

Ağabey Emin İncesoy:

"Saldırganın yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz"

Anne Meryem İncesoy:

"Oğlumu öyle görünce, yığıldım kaldım"

"O saldırgan Allah'ından bulsun"