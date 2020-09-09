İSG başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ertelendi mi? 2020-İSG/2 sınavı tarihi nedir?

2020-İSG/1 sınavı 29 Ağustos tarihine ertelendi. 2020-İSG/2 sınavı ne zaman? 2020-İSG/2 giriş belgeleri yayınlandı mı?

09.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:31

ÖSYM'nin geçtiğimiz yılın sonunda paylaştığı sınav takvimine göre 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020-İSG/1 sınavı koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 29 Ağustos 2020 tarihine ötelenmesine karar verilmişti. Peki, 2020-İSG/2 sınavı ne zaman?

Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada
İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü

2020-İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?

2020-İSG/2 sınavı ise alınan karar doğrultusunda 7 Kasım 2020 tarihinde yapılması yönünde karar verildi. Başvurular 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 7 Ekim 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

İLK DEFA EĞİTİM ALARAK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVINA KATILACAKLAR

İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 8 EYLÜL 2020 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 7 KASIM 2020 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.