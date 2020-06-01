İş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giresun'da karşı yönden gelen greyder ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
01.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:30
Giresun'un Alucra ilçesinde Giresun İl Özel İdaresi'ne ait greyder ile otomobil çarpıştı. Greyderin tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Giresun'un Alucra ilçesi Tepeköy Köyü yolunda, Giresun Özel İdaresi'ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.