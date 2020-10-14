İrmik tatlısı nasıl yapılır? İrmik tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Tatlı denilince en sevilen lezzetlerin arasında İrmik tatlısı ilk sırada yer alıyor. İrmik tatlısı hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ikramlıklar arasında yer almaktadır. İşte İrmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

•3 adet yumurta

•1 su bardağı toz şeker

•1 su bardağı sıvı yağ

•1 su bardağı yoğurt

•1 su bardağı irmik

•1 su bardağı un

•1 paket kabartma tozu

•1 paket vanilya

Şerbeti için:

•4 su bardağı toz şeker

•5 su bardağı su

•3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI

1. Şerbeti hazırlamak için tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırıyoruz.

2. Kaynamaya başlayınca 20 dakika pişirip indirmeye yakın limon suyunu sıkıp soğumaya bırakıyoruz.

3. Karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri koyup mikserle 4-5 dakika köpük köpük olana kadar çırpıyoruz.

4.Sıvı yağını, yoğurdu ekleyip tekrar çok az çırpıyoruz.

5.İrmiği, unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip tekrar karıştırıp margarinle yağladığımız kalıba döküyoruz.

6.170 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

7. Fırından çıkarttıktan sonra iyice ılındıktan sonra soğuk şerbeti yavaş yavaş üzerine döküyoruz.

8. Her tarafına şerbetin yarısını döktükten sonra dilimlere bölüyoruz.

9.Tekrar kalan şerbeti üzerine gezdiriyoruz.

10.Şerbetten 1 su bardağı artabilir isterseniz ertesi güne kalırsa dilimlerin üzerine gezdirirsiniz.

NOT: Bardak ölçüm 200 ml