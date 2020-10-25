  

Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri nasıl? Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri?

25.10.2020 23:47 | Güncelleme: 25.10.2020 23:50

Irmak Arıcı sözü ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı gibi bu şarkısında da oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Peki, Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri nasıl? Irmak Arıcı - Söz Yaşları şarkısı sözleri?

Sözleri kendisine ait olan bu yeni parçasına oldukça renkli bir klip çeken genç şarkıcı Irmak Arıcı'nın yeni şarkısının sözleri haberimizin devamında.

Gel her neredeysen

Kimde söndüysen

Doldur gömdüysen

Yüreğime karlar yağdı

Sen bundan sonra

Anca oyalan

O sevdan yalan

Vallah bıktım söz yaşlarından

Acıları aldım sen diye sardım

Darda da kaldım etmedi yardım

Kimine de kandım kalbime aldım

Hiçbiri değmedi ben sana yandım

Gel her neredeysen

Kimde söndüysen

Zordur öldüysen

Yüreğime karlar yağdı

Sen bundan sonra

Anca oyalan

O sevdan yalan

Vallah bıktım söz yaşlarından