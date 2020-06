İRLANDALI ANNE İLE GEMIUS CANLI YAYINDA DİJİTALLEŞMEYİ KONUŞTU

Türkiye'ye dijital reklamcılığın geldiği ilk yıllardan olan 2005 yılında, dijital reklamcılıkla ilgilenen nadir kadınlardan Global Uyku Koçu Esra Teymur Şimşek, Dünyanın tüm annelerine verdiği online uyku eğitimi ile dikkat çekiyor. @esrate hesabı üzerinden ücretsiz dijital eğitimler vermeye başlayan İrlandalı Anne, pandemiyle birlikte daha da zorlaşan bu zor dönemde tüm annelere destek olmaya devam ediyor. Ücretsiz eğitimlere ek olarak dijital donanımını bir üst lige taşımak isteyenler için de pandemiye özel eğitim paketleri sunuluyor. Türkiye'de dijital dünyada başarısını kanıtlayan Gemius Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, İrlandalı Anne'nin sayfasına konuk olarak reklam hedeflemeleri, bilgi toplama, veri madenciliği, dijital araştırma ve ölçümleme, web sitesi grafikleri, ziyaretçi sayılarının pandemi sürecindeki yükselişi gibi konuları anlattı.

20 yıldır, dijital reklam sektöründe ilklere imza atan Esra Teymur Şimşek, İdil Kesten ile e-süpermarketler, e-bankacılık, e-ptt avm, evden çalışma ile yükselen Zoom, Hangout, Facebook Messenger, Getir, Migros, akıllı tv platformlarının yükselişe geçişini konuştu. Canlı yayınlara devam edecek olan İrlandalı Anne'nin @esrate hesabı üzerinden IG TV'ler takip edilebiliyor.

İrlandalı Anne'nin serüveni uyku eğitimi ile başladı

2017 yılında İrlanda'ya yerleşen ve aynı yıl oğlu Tarık'ı dünyaya getiren İrlandalı Anne Esra Teymur Şimşek, doğumdan sonra Dublin'de yoğun bir programla parenting (ebeveynlik) eğitimleri almaya başladı. "Uyku Eğitimi" dikkatini çekti ve oğluna başarılı bir şekilde eğitim verdikten sonra deneyimlerini paylaşmak için instagramda @irlandalianne markasını kurdu.

2 yıldır global arenada ve Türkiye'nin dört bir yanındaki annelere ulaşıp seminer ve konferanslar ile bilgi sağlıyor. ''Uykusuzluk annelerin kaderi değil'' mottosuyla çıkış yapan ''Adım Adım Uyku Eğitimi'' isimli kitabı da geçen yıl büyük ilgi görerek raflarda yerini aldı. Adım Adım Uyku Eğitimi – Uyku Düzeni Oluşturma kitabı, D&R'da, tüm online kitapçılarda ve Türkiye'nin her yerindeki kitabevlerinde satışa sunuluyor.

Serüven dijital eğitim paketleri ile devam ediyor

İrlandalı Anne Esra Teymur Şimşek, bir süredir @esrate kişisel instagram hesabından ''Dijital Girişimcilik ve ''Dijital Reklamcılık'' ile ilgili videolar çekip IGTV'den videolar yayınlamaya başladı. Özellikle Türkiye'de dijital fayda ile kadın istihdamına katkı amacıyla, her hafta bir ücretsiz eğitim yayınlayan İrlandalı Anne'nin, kişiye özel dijital eğitim paketleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için; Marka Stratejisti Bahar Aray'ın @btbahararay instagram sayfasına mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz.

Esra Teymur Şimşek Hakkında:

2005 yılında, o yılların en büyük Türkçe web sitelerinden antoloji.com'da reklam müdürü olarak dijital dünyaya ilk adımını attı. 2006 yılında Haberler.com, Sondakika.com gibi çok okunan sitelerin bağlı olduğu internet yayın grubu olan Yeni Medya şirketinin kuruluşunda yer aldı ve uzun yıllar reklam direktörü olarak çalıştı. Türkiye'de ve yurt dışında yoğun programlarla dijital pazarlama, internet reklamcılığı, SEO marketing, sosyal medya, müşteri ilişkileri, etkili iletişim ve pazarlama teknikleri gibi eğitimler aldı. İnternet reklamcılığı konusunda Google Publisher Universty'den Adsense, Google Ad Excgange, Adex Queery, DFP Fundamental of Administration, DFP for Mobile, DFP for Video başlıklı eğitimleri ve sertifikaları aldı. İngilizce MBA eğitimini tamamlayıp, 2012 yılında Melon Reklam'ı kurarak Google Network Partneri oldu ve ekibiyle beraber yayıncılara programatik reklamcılık ve yield management hizmeti vermeye başladı. Kurumsal ve bireysel eğitimlerine devam eden İrlandalı Anne, sektöre çok sayıda yetişmiş insan kazandırdı. Bebeğine uyku eğitimi vermek isteyen annelere profesyonel uyku danışmanlığı yapmak için İngiltere'nin en ünlü uyku koçlarından Violet Gianonne'den uyku koçluğu eğitimi ve uyku koçu sertifikası aldı. Melon Reklam'da yöneticilik görevine devam ederken, sık sık İstanbul-Dublin arası seyahat ediyor ve Sosyal medyada, özellikle instagramda anneler tarafından yoğun ilgi gören @irlandalianne hesabından, @esrate şahsi hesabından ve Hürriyet Aile sitesi üzerinden anneleri bilgilendiriyor ve tüm Dünyadan annelere İngilizce ve Türkçe özel danışmanlık veriyor. Türkiye geliş programını seminerler ve workshoplarına göre düzenleyen İrlandalı Anne @esrate hesabı üzerinden gerçekleştirdiği ücretsiz dijital eğitimler ve kişiye özel eğitim paketleri ile toplumu bilgilendirmeye devam ediyor.