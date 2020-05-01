Survivor programı ile izleyicilerin yakından tanıdığı İrem Kanan hakkında merak dolu sorular soruluyor. Survivor teknik ekibinde olan ve Acun Ilıcalı2nın yakın arkadaşı olan İrem kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.

İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir.. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor. İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair detaylı bilgi internette yer almıyor.