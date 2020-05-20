İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim

SalgÄ±n nedeniyle iÅŸleri iptal olan Ä°rem Derici, kendisini evinde karantinaya aldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Instagram'dan yapÄ±lan canlÄ± yayÄ±nlara konuk olan ÅŸarkÄ±cÄ±, son olarak OÄŸuzhan UÄŸur'un YouTube kanalÄ±ndan yayÄ±nlanan programÄ±na konuk oldu. YÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi kilolardan dolayÄ± hastanelik olan Derici, o dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±.

"ZAYIFLAYINCA GÃ–ÄÃœSLERÄ°ME ESTETÄ°K YAPTIRDIM"

Bir buÃ§uk sene Ã¶nce Ã§ok zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶ren Ä°rem Derici, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor gÃ¼nleri de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Benim artÄ±k tek derdim â€˜iÅŸimi yapayÄ±m, gÃ¼nÃ¼me bakayÄ±mâ€™ o durumdayÄ±m. ArtÄ±k heyecanlandÄ±ran bir ÅŸey yok beni. 1.5 sene Ã¶nce gÃ¶zÃ¼mÃ¼ bir aÃ§tÄ±m, beyaz Ã¶nlÃ¼klÃ¼ amcalar etrafÄ±mda kollarÄ±m baÄŸlÄ±â€¦ Halbuki ben Konyaâ€™ya gidiyordum. â€˜Ne oldu, niye buraya geldikâ€™ dedim.

Ãœzerinden bir buÃ§uk sene geÃ§ti de bÃ¶yle rahat rahat anlatÄ±yorum. Ben sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mda onu kendime itiraf edememiÅŸtim. Mesela anoreksiya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemde Ã§ubuk kraker gibi geziyorum ama kendimi dÃ¼nyanÄ±n en cazibeli insanÄ± zannediyorum. Bir anda 40 kilolara dÃ¼ÅŸÃ¼nce gÃ¶ÄŸÃ¼s de kalmadÄ±. Gittim doktora â€˜bana estetik yapÄ±nâ€™ dedim. O da bana bir estetik yaptÄ±, kafam kadar oldu. Onun Ã¼zerine bir de 20 kilo alÄ±nca sÃ¼t anne gibi gezdim."

"SÄ°M KART YEDÄ°M"

"O dÃ¶nem Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸumu iddia ediyordum, â€˜anoreksiyasÄ±n senâ€™ diyorlardÄ±. Belirtilerini soruyordum 49 tanesi var bir tanesi yok hala â€˜deÄŸilimâ€™ diyordum. Tedaviden sonra kendime gelmeye baÅŸladÄ±m ve hasta olduÄŸumu kabullendim. GittiÄŸim bir hastane biz sizin sorununuzu Ã§Ã¶zemedik, baÅŸka hastaneye gidin diye yÃ¶nlendirdi. O zamanlar da kariyerimin en iyi dÃ¶nemi program yapÄ±yorum, konserlerim var, sevgilim varâ€¦ YoÄŸunluk zor geldi.

Hastaneye yatma sÃ¼recim sÃ¶yle geliÅŸti. Dalamanâ€™dan Konyaâ€™ya gideceÄŸiz havaalanÄ±nda oturuyoruz bÃ¼tÃ¼n ekip, Ã§Ã¶p tenekeleri olur ya onlara kitlenmiÅŸim. Sonra telefonum Ã§almÄ±ÅŸ, bakÄ±p gÃ¼lÃ¼mseyip sakince yere koymuÅŸum telefonu. KulaÄŸÄ±mdan kÃ¼pemi Ã§Ä±karÄ±p, iÄŸnesiyle telefonun sim kartÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸÄ±m. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n elindeki sandviÃ§e kitlenmiÅŸim, â€˜neliâ€™ diye sormuÅŸum. â€˜Yer misinâ€™ diye sorunca sandviÃ§i alÄ±p iÃ§ine sim kartÄ±nÄ± koyup herkesin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baka baka yeyip yutmuÅŸum. Sonra da â€˜arayÄ±n da gÃ¶reyimâ€™ diye baÄŸÄ±rmÄ±ÅŸÄ±m. Ama ben hiÃ§birini hatÄ±rlamÄ±yorum bu olanlarÄ±n. UÃ§aÄŸa nasÄ±l bindim nasÄ±l indim hiÃ§bir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum."

"O SES'E Ã‡IKTIKTAN SONRA BABAM BENÄ°MLE 2 AY KONUÅMADI"

2011 yÄ±lÄ±nda O Ses TÃ¼rkiye'ye katÄ±lan Ä°rem Derici, yarÄ±ÅŸma macerasÄ± iÃ§in "Bir gece Taksimâ€™deyiz, bir arkadaÅŸÄ±m â€˜The Voice var ya Acun IlÄ±calÄ±, onun TÃ¼rkiye versiyonunu yapÄ±yor. YarÄ±n yakÄ±nlarda bir otelde elemesi var gidelimâ€™ dedi. Ben de kabul ettim. SabahÄ±n 7â€™sinde oradaydÄ±k. 4-5 kiÅŸi vardÄ±, hepsi tÃ¼rkÃ¼ okuyordu. KayÄ±t yaptÄ±rdÄ±k, kÄ±sa bir ÅŸey okudum â€˜tamamâ€™ dediler. Ama ben Ã§ok iyi sÃ¶ylemiÅŸim sonradan izledim o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri. KahvaltÄ± ederken aradÄ±lar â€˜Acun Medyaâ€™dan bekliyoruzâ€™ diye Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra elemeye Ã§Ä±ktÄ±m. Sadece HÃ¼lya AvÅŸar dÃ¶ndÃ¼. O olaydan sonra babam benimle iki ay konuÅŸmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ babamÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± vardÄ±, â€˜kÄ±zÄ±n yarÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ± mÄ± vardÄ±â€™ diye sÃ¶ylenmiÅŸler babama o da ona kÄ±zmÄ±ÅŸ.

Sonra babam olaya el attÄ±. â€˜Madem bu kadar Ä±srarcÄ±sÄ±n, benim yÃ¶netimimde ilerleyeceksinâ€™ dedi. BÃ¼tÃ¼n ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± babam seÃ§ti ve hepsi de Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Ä°lk ÅŸarkÄ±m sadece istediÄŸim gibi olmadÄ± orada da torpil, para bir iÅŸe yaramÄ±yor onu anladÄ±m. Nerelere reklam verdik ama olmamÄ±ÅŸtÄ±â€¦

"Ä°NSAN KENDÄ° FÄ°ÅÄ°NÄ° KENDÄ°SÄ° Ã‡EKÄ°YOR"

Sosyal medyada yediÄŸi linÃ§lerden bahseden Derici, "Åunu anladÄ±m linÃ§le kimse yok olmuyor artÄ±k umursamÄ±yorum. Ä°nsan kendi fiÅŸini kendisi Ã§ekiyor. Mesela benim kariyerime baktÄ±ÄŸÄ±m zaman iki yÄ±l Ã¶nce duraksama dÃ¶nemine girdi.

"BOÅANMA DURUÅMAMDA HAKÄ°M BENÄ°M FOTOÄRAF Ã‡EKTÄ°RDÄ°"

Radyocu RÄ±za Esendemir ile kÄ±sa sÃ¼reli bir evlilik yaÅŸayan ÅŸarkÄ±cÄ±, boÅŸanma duruÅŸmasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ bir olayÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Eski eÅŸimle boÅŸanmak iÃ§in mahkemeye gittik. Hakime hanÄ±m geldi, herkes ayaÄŸa kalktÄ±. Taraflar dinlendi, anlaÅŸmalÄ± boÅŸanÄ±ldÄ±. Hakime hanÄ±m ayaÄŸa kalktÄ± tam Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z, o dev, herkesi ayaÄŸa kaldÄ±ran kadÄ±n, bana bir anda â€˜Ä°rem HanÄ±m ya kÄ±zÄ±m sizi Ã§ok seviyor, hadi bir selfie Ã§ekilelim Ã§Ä±kmadanâ€™ dedi. â€˜Ben boÅŸandÄ±m, deminâ€™ dedim. Bana â€˜ben boÅŸadÄ±m, biliyorum ama ne olur bir selfie Ã§ekilelimâ€™ dedi tekrardan. Beni kolunun altÄ±na aldÄ± zorla gÃ¼lÃ¼msetti fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± Ã§ekti. O fotoÄŸraf duruyorsa lÃ¼tfen bana gÃ¶ndersin Ã§ok merak ediyorum."