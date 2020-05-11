İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği iddiası asılsız çıktı

İran'ın, Türkiye'ye 40 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.

11.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:14

İran'ın, Türkiye'ye 40 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan 8 Mayıs'ta "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.

Buna karşın, AA'nın konuyla ilgili ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.