İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:02
İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.