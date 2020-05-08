İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:02

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.