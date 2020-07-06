İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 artarak 11 bin 731'e yükseldi.

06.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:26

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 artarak 11 bin 731'e yükseldi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 160 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 613 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 731'e, vaka sayısının da 243 bin 51'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 201'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 204 bin 83 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 820 bin 3 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Hemedan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.