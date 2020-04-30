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İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi.

30.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:04

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 983 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 28'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 94 bin 640 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 976'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 75 bin 103 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 463 bin 295 olduğunu kaydetti.