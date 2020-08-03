İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 artarak 17 bin 405'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 598 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 405'e, vaka sayısının da 312 bin 35'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 104'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 270 bin 228'e ulaştığının bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 534 bin 658 olduğunu kaydetti.