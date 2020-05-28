İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 627'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 564'e yükselirken, vaka sayısı 143 bin 849'a çıktı.

28.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:13

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 564'e yükselirken, vaka sayısı 143 bin 849'a çıktı.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 258 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 143 bin 849 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 112 bin 988'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde şu ana kadar 876 bin 492 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.