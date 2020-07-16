İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 198 artarak 13 bin 608'e yükseldi.

16.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:45

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 198 artarak 13 bin 608'e yükseldi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin iyi bir takım kurması durumunda sarı lacivertlilerin teklifini kabul edecek
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 608'e, vaka sayısının da 267 bin 61'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 471'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 230 bin 608 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 73 bin 791 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisinde olduğunu kaydetti.