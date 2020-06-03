İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 12'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 12'ye ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 134 artarak 160 bin 696'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 125 bin 206 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar 997 binden fazla Kovid-19 testi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Cihanpur, güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Buşehr, Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Kazvin ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin de yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.