İran'da Kovid-19'dan bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi başlıklı haberimizin girişinde ve...

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 10 bin 817'ye çıktı.

30.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:10

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 10 bin 817'ye çıktı.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 147 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 457 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 817'ye, vaka sayısının da 227 bin 662'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 49'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 188 bin 758 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 666 bin 587 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Sistan-Beluçistan Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlendiğini söyledi.