İran'da Kovid-19'dan bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından itibaren en yüksek seviyeye çıkarak, 167 olarak kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 167 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu söyledi.

Lari, 2 bin 457 yeni vaka tespit edildiğini açıklayarak, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 817'ye, vaka sayısının da 227 bin 662'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 49'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 188 bin 758 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 666 bin 587 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Sistan-Beluçistan Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlendiğini söyledi.