İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.

18.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:06

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.