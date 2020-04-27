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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 806'ya yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 806'ya yükseldi.

27.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:58

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 806'ya yükseldi.

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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 806'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.