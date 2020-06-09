İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:31

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.