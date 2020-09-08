Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

08.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:24

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.