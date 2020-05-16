Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

16.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:24

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.