Iphone tüm dünyada oldukça dikkat çeken ve her geçen gün daha çok kullanıcıya ulaşan bir ürün. Bu noktada bu cihazların garantilerinin ne kadar olduğu ise ciddi bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Iphone garanti sorgulama nasıl yapılır? Iphone garantileri nasıl sorgulanır?

IPHONE GARANTİ SORGULAMA LİNKİ

Iphone cihazları her ne kadar başarılı teknik özellikleri ile karşımıza çıksa da çabuk bozulması ve yavaşlaması ile zaman zaman can sıkabiliyor. İşte bu durumu kontrol etmek için Apple bize bir sistem hazırlamış. Hazırlanan sisteme elinizdeki Iphone'un modeli fark etmeksizin seri numarasını yazıyorsunuz. Verilen güvenlik kodunu da girerseniz eğer, karşınızda cihazınızın özellikleri ve garanti süreleri karşımıza çıkıyor.

Telefonunuzun seri numarasını ayarlar kısmından kolayca öğrenebilirsiniz.

Iphone'nunuzun garantisini sorgulamak için BURAYA tıklayınız.