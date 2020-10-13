iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç tl? Fiyatlar belli oldu mu?

Merakla beklenen iPhone 12'nin fiyatları açıklandı! iPhone 12'nin yurt dışı fiyatları 649 dolardan 1399 dolara kadar özelliğine göre farklılık göstermektedir. Peki iPhone 12 ne kadar? Türkiyede iPhone 12 kaç tl olacak?

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 yurt dışı fiyatları aşağıdaki gibi olacağı düşünülmektedir:

iPhone 12 mini 64 GB : 699$

iPhone 12 mini 128 GB : 749$

iPhone 12 mini 256 GB : 849$

iPhone 12 64 GB : 799$

iPhone 12 128 GB : 849$

iPhone 12 256 GB : 949$

iPhone 12 Pro 128 GB : 999$

iPhone 12 Pro 256 GB : 1.149$

iPhone 12 Pro 512 GB : 1.349$

iPhone 12 Pro Max 128 GB : 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB : 1.249$

iPhone 12 Pro Max 512 GB : 1.449$

İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

Henüz Türkiye'de ne kadar fiyattan satılacağı bilinmiyor. Kesinleştiğinde haberimizde ekleyeceğiz.

Ayrıca yurt dışında şuanki dolar kurundan iPhone 12 fiyatı 799 dolar yani 6.326 TL'ye denk gelmektedir. Tabii ki bu dediğimiz gibi yurt dışı fiyatı olacaktır. Ülkemizdeki satış fiyatı henüz netleşmedi.

IPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.