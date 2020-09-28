İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonucu nasıl öğrenilir? İOKBS bursluluk sınavı taban puanı kaç?

Pandemi nedeniyle 6 Haziran tarihinde yapılması planlanan İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşti. Peki, İOKBS bursluluk sınavı nasıl öğrenilir? İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama!

İOKBS BURSLULUK SINAVI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

BURSLULUK SINAVI TABAN PUANI KAÇ?

5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan