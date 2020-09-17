Intstagram çöktü mü? İnstagram neden çöktü? Intstagram'a ne oldu?

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan olan Instagram'da ersim sorunu yaşanıyor. Peki, Intstagram çöktü mü? Intstagram'a ne oldu? İnstagram neden çöktü? İşte, detaylar.

INTSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar şuan hesaplarına giremiyor ve Instagram' erişim orunu yaşıyorlar. Henüz Instagram'dan ve yetkili kurumlardan konu ile ilgil açıklama gelmedi.

Güncel açıklamalar için sayfamızı takip edebilirsiniz.