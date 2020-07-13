Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Valladolid Barcelona maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, İnter Torino maçı ne zaman saat kaçta? İnter Torino maçı hangi kanalda? İnter Torino şifresiz mi?

İNTER TORİNO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İnter Torino maçı:

13 Temmuz Pazartesi 22.45'te oynanacak.

İNTER TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

İnter Torino maçı BEINSPORT ekranlarından yayınlanacak.

İNTER TORİNO ŞİFRESİZ Mİ?

İnter Torino maçı ücretli platform olan BEINSPORT ekranlarından yayınlanacak.