İngiltere Lig Kupası Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sporseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Lig Kupası başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Liverpool - Arsenal maçı ilgi odağı oldu. Peki, Liverpool - Arsenal maç sonucu kaç kaç? Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Arsenal, İngiltere Lig Kupası maçı 01 10 2020 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maç saat 21:45'te başlayacak.