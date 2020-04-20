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İngiltere'deki 80 Kıbrıslı Türk, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'de yaşayan 80 Kıbrıslı Türk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

20.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 08:48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'de yaşayan 80 Kıbrıslı Türk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

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Özersay, İngiltere'de virüs nedeniyle yaşamını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin Facebook'tan bir paylaşımda bulundu.

Salgın nedeniyle Kıbrıs Türk halkının önemli kayıplar verdiğini kaydeden Özersay, "Bugün Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan..." ifadelerini kullandı.

Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine ise sabır diledi.