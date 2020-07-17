İngiltere'de maçlara seyirci alınacak mı? Boris Jhonson yeni sezonda Premier Lig'in seyircili olabileceğini açıkladı!

Koronavirüs pandemisi dünya futbolunda büyük etkilere yol açarken İngiltere'de yeni sezonda futbol maçlarına seyirci alınabileceği açıklaması geldi. Alınan kararın diğer liglere nasıl bir yansıması olacağı merak ediliyor.

İNGİLTERE'DE MAÇLARA SEYİRCİ ALINACAK MI?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol seyircilerinin stadyumlara girebileceğini ve planlarının bu yönde olduğunu ifade etti. Johnson vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle futbola verilen aranın ardından Premier Lig ve Championship seyircisiz olarak devam ederken ülkedeki diğer ligler tescillenmişti.