İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 42 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 artışla 42 bin 153 oldu.

Sağlık Bakanlığının twitter üzerinden duyurduğu verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak, 42 bin 153'e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı da bin 115 artışla 299 bin 251 oldu.

İngiltere'de hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Mart ayında yaptığı açıklamada, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatmasının başarılı bir sonuç olacağını bildirmişti.