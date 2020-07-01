İngiltere Başbakanı Johnson'dan İsrail'e İlhak planından vazgeç çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yayımlanan makalesinde Johnson, "ilhakın" uluslararası hukuka aykırı olacağı uyarısında bulundu.

"İsrail'in arkadaşı olarak, ilhak etmemeye çağırıyorum" başlıklı makalesinde Johnson, Filistin topraklarının "ilhak" edilmesi planından üzüntü duyduğunu belirtti.

Johnson, İsrail'in "ilhakla" sınırlarındaki güvenliğin sağlanması yönündeki hedefinin başarıya ulaşamayacağından endişe duyduğunu ve planın İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına ters düştüğünü ifade etti.

"İlhakın" İsrail'in Arap ülkeleri ve İslam dünyasıyla ilişkilerinde kaydettiği ilerlemeyi tehlikeye atacağı uyarısında da bulunan Johson, "Umarım ilhak planı uygulanmaz. Uygulanması halinde, İngiltere, her iki tarafın (Filistin-İsrail) üzerinde mutabık kaldıkları dışında, 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarafların enerjilerini Filistin-İsrail sorununun çözümü için müzakere masasına dönme konusunda harcaması gerektiğin kaydeden Johson, "Kalıcı barışın sağlanmasının önündeki engelleri küçümsemiyorum. Çok fazla çaba sarf edildi. Izak Rabin dahil olmak üzere birçok kişi en yüksek bedelleri ödedi, fakat Yahudi halkının ana vatanı İsrail için gerçek ve kalıcı güvenliğin sağlanmasının tek yolunun, hem İsrailliler hem de Filistinliler için adalet ve güvenliği sağlayan bir çözümden geçtiğine inanıyorum. Bunun imkansız olduğuna inanmayı reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balfour Deklerasyonuyla İngiltere'nin İsrail'in kurulmasına katkı sunmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Johson, "Fakat bu hem İsrailliler hem de Filistinliler için adalet ve kalıcı barış bağlayan bir çözüm bulunana kadar bitmemiş bir iş olarak kalacak. Bunu başarmanın tek yolu her iki tarafın da müzakere masasına dönmesidir. Hedefimiz bu olmalı. İlhak sadece bizi bu hedeften uzaklaştırır." cümlelerine yer verdi.