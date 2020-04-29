İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bugün erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bebeklerinin bugün Londra'da bir hastanede doğduğu açıklandı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belirtilirken çiftin sözcüsü Symonds ve bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

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