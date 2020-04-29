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İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bugün erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandıİngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bebeklerinin bugün Londra'da bir hastanede doğduğu açıklandı.

29.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:46
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın  nişanlısı Carrie Symonds'ın bugün  erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bebeklerinin bugün Londra'da bir hastanede doğduğu açıklandı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belirtilirken çiftin sözcüsü Symonds ve bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.


- İngiltere