İngiliz Sky News'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü Açıklaması

İngiliz Sky News'te yayımlanan bir haberde, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösterdiği başarıya dikkat çekilerek, sağlık çalışanlarının hastalığın takibinde birer dedektif gibi çalıştığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Sky News muhabiri Alex Crawford, "Türkiye'nin Kovid-19 dedektifleri" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini yazdı.

Haberde, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınıyla mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerine işaret edilerek, binlerce izleme ekibinin hastaları her gün takip ettiği, hastaların 2 haftalık geçmişlerini inceleyerek temasta bulundukları kişileri özenle taradıkları aktarıldı.

"Türkiye'de 16 bin 300 sağlık çalışanı Kovid-19 hastalarını, hasta yakınlarını, hastaların iş arkadaşlarını ve akrabalarını birer dedektif gibi yoğun şekilde takip ediyor." denilen haberde, Kovid-19 belirtisi gösterenlerin vakit kaybetmeden test edildiği, hastalarda belirtiler çok hafif dahi olsa tedavinin hızlıca başlatıldığı ifade edildi.

Haberde, Türkiye'de son 4 haftada vaka sayılarının iyileşen hasta sayılarından daha az görüldüğü vurgulanırken, Türkiye'nin milyonlarca insanı Kovid-19 testine tabi tutma başarısını da gösterdiği kaydedildi.

Haberde, "Türkiye uyguladığı çoklu tedavi yöntemleriyle Kovid-19 salgınına karşı başarılı sonuçlar elde etti ve tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Salgınla mücadele için kısa sürede lüks hastaneler inşa edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İstanbul'da çok kısa sürede lüks hastanelerin inşa edildiği aktarılan haberde, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da özellikle salgından etkilenen hastalar için 45 gün gibi rekor bir sürede inşa edilen lüks bir hastane de dahil olmak üzere 3 büyük hastane var. Profesör Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 432'si yoğun bakım yatağı olmak üzere bin 8 yatakla 75 bin metrekarelik devasa bir alanı kaplamaktadır. Hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek."

Haberde, Yunanistan'dan fazla nüfusa sahip olan ve Batılı ülkeler arasında en fazla nüfusu barındıran şehirlerden biri olan İstanbul'da, ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından test ve izleme merkezlerinin hemen devreye girdiği de bildirildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının düşük olmasının kapsamlı test sayılarına, hastaları takip ve izleme ağına ve hastalığın erken evrelerinde önleyici tedavilere bağlı olduğunu söyledi.

Yiyit, Kovid-19 testlerinin titizlikle uygulandığını ve bu sayede Türkiye'nin virüsün bir adım önünde olduğunu belirtti.