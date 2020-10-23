İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler, tedavi yöntemi nedir? İnfluenza (grip) aşısı

İnfluenza yani gribin virüs enfeksiyonu olmasından ötürü tedavisi yoktur ve bu nedene de antibiyotiklerle tedavi edilemezler. Yine de doktor kontrolünde hastalığın seyrine bakmak faydalı olacaktır. Çok sayıda alt tipleri bulunan influenza aşısı var mı?

İNFLUENZA NEDİR?

Grip, influenza veya enflüanza, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini düşüren kronik hastalığı olan kişilerde gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilir.

Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından Nisan başına kadar sık görülen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edilmelidir.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ

Belirtiler, 1-2 günlük bir kuluçka dönemi geçirir. Genellikle; ateş (38 - 41°C), baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrıları gibi beirtilerle kendini gösterir. Ateş, genellikle 3-5 gün sürer. Sağlıklı kimselerde grip semptomları yaklaşık bir hafta sürer. Altta yatan hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlarda, küçük çocuklar ve yaşlılarda ölümcül seyredebilir. Akciğer komplikasyonları en sık görülen grip komplikasyonlarıdır.

İNFLUENZA TEDAVİ YÖNTEMİ

Grip tedavisinde antibiyotikler etkili değildir. Gereksiz antibiyotik kullanımı, bakterilerde direnç gelişimine neden olarak bazı enfeksiyonların tedavisini geciktirdiği gibi tedavi masraflarını da artırmaktadır. Antibiyotikler, hastalık sırasında ikincil olarak görülen bakteriyel enfeksiyonlar gelişirse kullanılmalıdır.

Virüs, öksürük ve hapşırma ile yayılan damlacıklarla, ayrıca öpüşme ve tokalaşma gibi temaslar yoluyla da bulaşır. Bu nedenle hasta kişilere temas etmekten ve onlarla ortak eşya (havlu gibi) kullanmaktan sakınılmalıdır. Hasta olan kişi çevresindekilere hastalığı bulaştırmamak için eşyalarını ayırmalı, çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalıdır. Neredeyse her virüste ölme olasılığı (Çok düşük olsa da) vardır. Bu yüzden gribi olabildiğince çabuk atlatmaya bakılmalıdır. Binlerce çeşit grip virüsü olduğu için ömür boyu kalıcı bağışıklık kazanılamaz.

Gribe yakalanan çocuklarda ve gençlerde Aspirin kullanılması önerilen bir durum değildir. Aspirin yerine dinlenme, bol sıvı alma ve belirtileri hafifleten ilaçlar tercih edilmelidir. Sonuçta grip tedavisinde yatak istirahati, bol sıvı alımı, ağrı kesici ve ateş düşürücüler gibi ilaçlar ile semptomatik tedavi önerilir.

GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANMALI

65 yaş ve üstündeki kişiler.

Kronik hastalığı olan kişiler: Kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, şeker hastalığı ve benzeri hastalığı olanlar.

Bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişiler: Kanser hastaları, bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, organ ve kemik iliği nakli yapılan kişiler.

Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler.

Hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hastabakıcılar; kreş ve huzurevleri çalışanları.

Yüksek risk grubundaki kişilerle yakın temasta olan kişiler

İlk 3 aydan sonraki hamile kadınlar

6. ayından itibaren bebekler

Çevresindeki insanlar grip ise grip aşısı olunması kesinlikle önerilmektedir.