İnfaz düzenlemesiyle tahliye oldu, koronavirüs testi pozitif çıktı

İNFAZ düzenlemesi sonrası tahliye olup, Antalya'nın Finike ilçesindeki evine gelen E.E.'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. E.E. hastanede tedaviye alınırken, temas ettiği akrabaları ise evde karantinaya alındı.

İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevinden tahliye olan E.E., Finike'ye bağlı Kızılca Mahallesi'ndeki evine döndü. Bir gün sonra rahatsızlanan E.E., hastaneye gitti. Koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren E.E.'nin yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine E.E., Finike Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.E.'nin Finike'deki ilk pozitif vaka olduğu belirtilirken, tahliye sonrası Kızılca ve Saklısu mahallelerinde temas ettiği akraba ve yakınları da kendi evlerinde karantinaya alındı.