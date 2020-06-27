İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı.
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Mahalle muhtarı Saffet Kansu imam değişene kadar camiye gitmeyeceklerini, namazları kıraathane önünde kılacaklarını söyledi.
Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.
Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, 'Sabah namazında ne işin var?' dedi bana. Ben de kendisine, 'Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir' dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.