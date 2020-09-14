İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly, remdesivir ile kombinasyon halinde verilen Olumiant markalı ilacı Baricitinib'in, kritik koronavirüs hastalarının iyileşme süresini tek başına remdesivir ile tedavi edilen hastalara kıyasla yaklaşık bir gün kısalttığını açıkladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

FDA'YA BAŞVURU YAPILACAK

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.

"PANDEMİYİ DURDURMAK İÇİN ETKİLİ HER TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ"



Öte yandan Analist Louise Chen, Eli Lilly'nin verilerinin önemli olduğunu, çünkü pandemiyi kontrol etmek için kanıtlanan her türlü etkili tedaviye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Haziran ayında Eli Lilly, ABD, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da hastanede yatan hastalarda ilacı test etmek için ileri aşama klinik deneylere başlamıştı.