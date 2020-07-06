İlk yuvanız bedeninizdir ve öz değeriniz bedeninizi fark etmeniz ile başlar

Oturduğunuz yerden kımıldamadan bir çalışmaya davet ediyorum sizi: bu yazıyı okurken baktığınız yönden sanki bir başkasını görüyormuş gibi kendinizin yani bedeninizin nasıl göründüğünü kafanızda canlandırabiliyor musunuz?

İçiniz ürperdi mi? Kendimizi şu an olduğumuz yerde hele kimsecikler yokken canlandırmak ürpertici gelir. Çünkü kendimizle yüzleşmek ağırdır.

Bebek bir ila dört ay arasında kendini dış dünyadan ayırt etmeye başlar ve gelişimi atak yapar.Çocuk gelişiminde işlem öncesi dönem denilen yaş aralığında (2-7 yaş) tek yönlü davranış olarak devam eder yani herkesin onun gördüğü şeyi görür sanır. Yaşın olgunluğuyla ilgilidir. 7 yaşından sonra ise çoklu düşünme başlar. Herkesin onun gördüğünü görmediğini bilir yine yaş aralığının olgunluğuyla ilgilidir. Tek yönlülüğün yetişkinliğe taşındığı durum vardır:herkesin düşündüğü gibi düşünmediklerini bilmez.

İşte yetişkinler olarak beden farkındalığımız konusundaki yaklaşımımız daha çok bu çocukluk çağında kalmış gibidir. Hep deriz ya "aslında büyümemiş çocuklarız". İşte bu çok doğru, yeterli olgunluğa erişememiş yetişkinleriz hatta konformist olup böyle bir toplumu oluşturuyoruz.

Beden farkındalığımızın olmamasının yaşamımıza nasıl etkisi var, bahsedeyim:

Kendimizden ve ailemizden başka insanların varlığını keşfettiğimiz yaştan itibaren kendi bedenlerimizden kopartılıp nesneleşmiş bir dünyada itiliyoruz. Sonra kendimizi beğenmiyoruz, şişman veya çok zayıf bulunuyoruz, yeteri kadar iyi, güzel, başarılı, zengin olamıyoruz. Hatta ötekileştirilerek sanki duygularımız, hayallerimiz yokmuş ve canlı değilmişiz gibi davranılıyor, şiddete maruz kalıyoruz. Şiddete uğrayan bireyler olarak her şeyi sineye çekiyoruz. Maalesef kendimiz için ve nesillerimiz için normalleştiriyoruz.

Üstelik tüm bunlar olurken başka bir insanla yuvayı kurmalısın deniliyor. İlk yuvamızı tanımamışken sahip çıkamamışken hem de... Hele bir de kadınsanız, öz değer bilinciniz olmadan çocuk yetiştiriyorsanız bilmediğiniz bir bilinci çocuğunuza öğretemezsiniz, bildiklerinizi aşılarsınız.

Bedenimizi ve varlığımızı fark etmek kendimize olan saygımızı geliştirir, kendimizi başkalarına ihtiyaç duymadan kendimizi değerli görürüz, bize uygulanan ve gelecek olan şiddeti, manipülasyonu fark eder ve önlem alırız, hayır deriz, adım atabilir, kendi bireyselliğimizle bir işi başlatabilir ve devam ettirebiliriz, kendi başarı ve güzellik ölçütlerimizle, kendi olma halimizle daha huzurlu bir yaşantımız olur.

Bir sonraki yazımda beden farkındalığı geliştirmek için kısa bir önerim olacak, takip edin.

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