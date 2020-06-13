İlk merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini paylaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk defa uygulanacak LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı. Sınava girecek adaylar belirtilen site üzerinden T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

20 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde uygulanacak LGS, saat 09.30'da başlayacak. Daha önceden açıklandığı gibi öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınav salondaki masalarına konulacağı sınav için tüm okullar sınav öncesinde dezenfeksiyon işlemiyle temizlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce açıkladığı gibi sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilecek.

(Emin Kuvat/İHA)