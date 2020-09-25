İhlas ne demek? İhlas ne anlama gelir? TDK'ya göre ihlas nedir, ne demektir?

Dilimize Arapça, İngilizce, Fransızca dillerinden geçen kelimelerin anlamlarını bilmeyebiliriz. Bu kelimelerden birisi de İhlas kelimesidir. Peki İhlas nedir? Ne anlama geliyor? TDK'ya göre ihlas ne anlamlara gelir? Tüm cevaplar haberimizde...

İHLAS NEDİR?

'İhlas' kelimesi dilimize Arapça'dan geçen bir kelimedir. Kur'an'ı Kerim'de bir suresi de bulunmaktadır. Kur'an'ı Kerim'deki 112. suredir ve 4 ayetten oluşmaktadır.

İhlas kelime anlamı olarak "Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak." manalarına gelmektedir. Aynı zamanda İhlas kelimesi "Temiz sevgi ve yürekten bağlılık." ve "İbadetlerdeki içtenlik." anlamlarına da gelmektedir.

İhlas kelimesinin anlamları şu şekilde:

- "Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak."

- "Temiz sevgi ve yürekten bağlılık."

- "İbadetlerdeki içtenlik."

İHLAS NE DEMEKTİR? TDK'YA GÖRE İHLAS NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre İhlas kelimesi'nin anlamı "Temiz sevgi ve yürekten bağlılık." ve "İbadetlerdeki içtenlik." şeklindedir. Aynı zamanda TDK'nın sitesinde "Kur'an surelerinden biri." olarak da yazmaktadır.

İhlas kelimesi TDK 1. anlamı : Temiz sevgi ve yürekten bağlılık.

İhlas kelimesi TDK 2. anlamı : İbadetlerdeki içtenlik.

İHLAS SAHİBİ OLMAK NE ANLAMA GELİR?

İhlas sahibi olmak, Allah (c.c.) 'ın emir ve isteklerine uymak, koşulsuz şekilde ibadet etmek olarak tanımlanır. İhlas sahibi olan kişiler ibadetlerini samimiyetle, içtenlikle ve gönülden temiz bir sevgi ile yaparlar.

İHLAS SURESİ ARAPÇA

İhlas suresi Arapça

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

NOT : Tecvid kuralları gereği "yekün lehü" bölümü "yeküllehü" olarak okunur.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."