İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
05.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:58
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.